Une enquête sur la santé en milieu scolaire

Du 26 février au 28 mars, près de 4 000 élèves de 13 à 17 ans seront appelés à répondre, anonymement, à un questionnaire sur la santé des jeunes, pour une enquête portée par la Direction de la santé et la DGEE.

L’objectif est « de mieux comprendre les comportements et les facteurs contribuant à la santé des jeunes scolarisés ». Jusqu’au 28 mars, les élèves de 169 classes de 32 collèges et lycées de la 5e à la 1ère seront invités à répondre à un questionnaire anonyme de 45 questions, durant une heure de cours.

Les données que l’enquête recueille doivent servir à orienter les politiques internationales et locales de santé publique à destination de la jeunesse, et à établir des comparaisons mondiales. Le modèle adopté est celui de l’Organisation mondiale de la santé. Une grande enquête similaire avait été réalisée en 2016. Les domaines explorés par cette enquête incluent l’alimentation, l’activité physique, l’hygiène, le bien-être mental, les actes de violence, les relations amoureuses, les blessures accidentelles, et la consommation d’alcool, de tabac et de drogues.