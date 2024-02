L’OPH signe un partenariat avec un grand opérateur français de logement social

Le directeur général adjoint de l’Office polynésien de l’habitat, Toriki Ateni, a signé jeudi une convention de partenariat avec le groupe Valophis, opérateur de logement social en France. Il vise à officialiser et étendre un partage d’expériences déjà entamé depuis quelques années.

Le groupe Valophis est un important opérateur de logement social présent dans toute l’Île-de-France. Valophis travaille avec les collectivités non seulement sur l’offre de logements, mais aussi sur la rénovation et la gestion des quartiers et la qualité de service. Il gère également des Ehpad, des résidences étudiantes ou des hébergements temporaires.

L’OPH et Valophis ont déjà noué, ces dernières années, des échanges sur le développement des outils numériques. Les deux opérateurs ont souhaité officialiser et étendre cette collaboration à d’autres sujets, notamment les techniques de construction, la qualité du service rendu aux locataires, les « parcours résidentiels » (la location-accession, ndr), la digitalisation des pratiques et la démarshe de Responsabilité sociétale de l’entreprise.

Cette convention prévoit des échanges de données, mais aussi la réalisation de stages au sein des structures de Valophis.