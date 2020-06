Une lettre de Gauguin enrichie d’un paysage tahitien sera mise en vente aux enchères

Le 16 juin, la Maison Drouot va proposer une vente en ligne dans laquelle figure une lettre de Paul Gauguin adressée à un amateur inconnu, et sur laquelle figure un dessin original de l’artiste représentant un paysage tahitien. La valeur de ce courrier est estimée entre 18 et 30 millions de Fcfp.

Outre une lettre de quatre pages, rédigée à tour de rôle par Van Gogh et Gauguin et adressée au peintre Émile Bernard, la Maison Drouot mettra aux enchères, le 16 juin, une lettre autographe de Gauguin enrichie d’un dessin original qui représente un paysage tahitien. La valeur de cette missive est estimée entre 18 et 30 millions de Fcfp. En-dessous du dessin, Paul Gauguin a écrit quelques mots adressés à « l’amateur inconnu ».

« A l’amateur inconnu de mes oeuvres. Salut – Qu’il excuse la barbarie de ce tableautin; telles dispositions de mon âme en sont probablement cause. Je recommande un cadre modeste et si possible un verre, qui tout en l’affinant lui conserve sa fraîcheur en le préservant de l’altération que produit toujours les miasmes de l’appartement. Paul Gauguin ».