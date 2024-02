Une manifestation en mémoire d’Alexeï Navalny mardi devant Tarahoi

L’association russo-ukrainienne de Polynésie organise demain, mardi 20 février de 9 heures à midi, devant l’assemblée de la Polynésie française, une manifestation en mémoire d’Alexeï Navalny, mort dans la colonie pénitentiaire de l’Arctique où il purgeait une peine de 19 ans de prison. Elle invite toute la population à se joindre à elle pour marquer son opposition à toute dictature.

Depuis l’annonce du décès de l’opposant russe Alexeï Navalny il y a trois jours, les manifestations en sa mémoire se multiplient dans le monde. La Polynésie ne fera pas exception : l’association russo -ukrainienne qui s’était constituée au début de la guerre en Ukraine organise mardi matin devant l’assemblée de la Polynésie française une manifestation de soutien à ceux qui, en Russie et ailleurs, luttent pour préserver le pluralisme et la démocratie.

Depuis plus de 15 ans, Alexeï Navalny dénonçait et documentait la corruption à grande échelle du pouvoir russe. Toléré par les autorités dans un premier temps, arrivé deuxième aux élections municipales de Moscou en 2013, sa candidature à la présidentielle de 2018 avait changé la donne : il est d’abord déclaré inéligible, puis empoisonné en 2020. Il est soigné à Berlin, survit, accuse Vladimir Poutine d’être responsable de son empoisonnement et est arrêté à la descente de l’avion qui le ramène en Russie. C’est son équipe qui publie le fameux documentaire Un Palais pour Poutine : l’histoire du plus gros pot de vin, qui provoque des manifestations importantes. Condamné pour extrémisme à 19 ans de prison, il avait pendant près de trois semaines en décembre dernier, avant de réapparaître dans une colonie pénitentiaire du cercle arctique. Le 16 février dernier, l’administration pénitentiaire russe annonce son décès. Ses proches accusent Vladimir Poutine de l’avoir fait assassiner.

Dans le documentaire éponyme qui avait remporté un Oscar en mars dernier, Alexeï Navalny s’adressait à son public face caméra : « S’ils décident de me tuer, cela voudra dire que nous sommes incroyablement forts. Nous devons utiliser ce pouvoir et ne rien lâcher », avant de conclure : « Vous n’avez pas le droit d’abandonner. »

Reçue ce lundi à la réunion des 27 ministres européens des Affaires étrangères, sa veuve Ioulia a promis de reprendre le flambeau. À cinq jours du deuxième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine, les Européens sont en train de mettre en place un treizième train de sanctions à l’encontre de la Russie, avec une liste de 200 personnes et entités sanctionnées.

À Tahiti, l’association russo-ukrainienne rappelle l’importance de manifester son rejet des pratiques totalitaires où qu’elles soient à l’œuvre. Elle demande aux Polynésiens de venir à Tarahoi demain matin, déposer une fleur en mémoire de l’opposant russe.