Une première route de transport par cargo à voile entre la métropole et l’outre-mer

L’entreprise bretonne Grain de Sail a choisi Pointe-à-Pitre comme hub logistique de ces prochaines transatlantiques. La chocolaterie ouvrira cette nouvelle route commerciale à partir de 2023. Il s’agit, selon l’armateur finistérien, « de la première route maritime commerciale entre un port d’outre-mer et l’Hexagone assurée par voilier cargo moderne. » Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

À l’occasion de la visite d’une délégation guadeloupéenne le 25 octobre- dans le cadre du départ de la Route du Rhum-, l’entreprise Grain de Sail, basée à Morlaix, a annoncé le lancement d’une nouvelle route commerciale décarbonée entre la Guadeloupe et l’Hexagone.

À compter de 2023 donc, le voilier-cargo ouvrira une nouvelle voie, de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en passant par New-York, les cales remplies de vins français bios à l’aller, transportant ensuite du matériel médical et humanitaire de la capitale de la pomme à celle du rhum, puis rentrant chargé des matières premières qui servent aux productions de café et chocolat, sur le site premier de l’entreprise à Morlaix. « Créer un hub maritime en Guadeloupe et relier Pointe-à-Pitre à Saint-Malo par voilier cargo est une vraie fierté. Grain de Sail continue d’être pionnière dans la logistique maritime décarbonée. La Guadeloupe est une destination idéale et pleine de sens tant géographiquement qu’administrativement », se réjouit Olivier Barreau, président et co-fondateur de Grain de Sail.

L’armateur a choisi Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, comme hub logistique en alternative de la desserte de la République Dominicaine. « La position stratégique, la qualité et la fiabilité du port de Pointe-à-Pitre auront prévalu dans cette décision ainsi que l’éventualité d’obtenir l’apurement administratif lié à la certification biologique de la marchandise en Guadeloupe. Cette évolution majeure permettrait à Grain de Sail de décharger directement à St-Malo, son port d’attache, réduisant par conséquent le transport routier nécessaire pour approvisionner sa chocolaterie et torréfaction à Morlaix», précise l’entreprise dans un communiqué de presse.

En outre, Grain de Sail y voit un intérêt culturel permettant de mettre en avant le savoir-faire de la Guadeloupe et de commencer à rechercher des produits de qualité de l’ensemble des Antilles françaises afin de les rapatrier de manière décarbonée vers la France hexagonale. A terme, nous allons sourcer des produits de qualité sur l’ensemble des Antilles françaises afin de les rapatrier de manière décarbonée vers la France», ajoute l’entreprise Grain de Sail.

Le premier voilier cargo Grain de Sail a déjà effectué 8 transatlantiques (soit l’équivalent de deux tours du Monde en distance) et transporté et livré plus de 250 tonnes de part et d’autre de l’Atlantique depuis sa mise en service en novembre 2020. L’entreprise a récemment ouvert sa cale pour transporter des marchandises de clients tiers et a lancé la construction de son deuxième voilier cargo (un pur voilier de 52m pour 350t de chargement ; mise en service début 2024).