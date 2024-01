Une quatrième date pour « Les Stars de la magie »

Une séance supplémentaire pour le spectacle « Les Stars de la magie » : la demande est telle que les magiciens ont décidé de jouer aussi le samedi 24 février à 14 heures.

Le spectacle « Les Stars de la magie » rajoute une nouvelle séance ! Après avoir pris d’assaut la billetterie, le public polynésien avait déjà motivé les artistes et SA Productions à proposer une troisième date, qui a très vite affiché complet elle aussi. Et c’est donc à présent un quatrième spectacle qui est proposé, le samedi 24 février à 14 heures, pour permettre aux plus jeunes spectateurs de profiter de ce show grandiose et totalement inédit au fenua.

7 artistes de renommée internationale, Nicolas Del Pozo, Pablo Canovas, Caroline Marx, Jimmy Delp, Kimo, Jérôme Murat et François Pierce, feront découvrir au public des aspects différents de la magie – manipulation, homme -toupie, magie scénique ou magie comique, il y en aura pour tous les goûts.

Les billets sont disponibles sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour de Tahiti et à Radio1 à Fare Ute.