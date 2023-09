Une randonnée caritative dans la vallée de Orofero le 7 octobre

De niveau facile, cette balade de 6 km praticable en 3 heures est ouverte à tous, dès 7 ans, et sera encadrée par un guide professionnel. Les fonds récoltés seront reversés à l’association A tauturu ia na Paea qui vient en aide aux malades évasanés en métropole.

Un mouvement sportif et solidaire. C’est que propose de vivre l’association A tauturu ia na Paea en partenariat avec l’association Smile with Willy le 7 octobre prochain. Pour sensibiliser la population aux problématiques rencontrées par les malades nécessitant une évasan et récolter des fonds, ils ont eu l’idée d’une rencontre qui sort de l’ordinaire. Pas de ventes de gâteaux ou de plats, mais cette fois une sortie en pleine nature dans la vallée de Orofero pour favoriser » le bien-être » selon Indra, membre de A tauturi ia na de Paea. Les courageux pourront ainsi découvrir, en contrepartie de 2 500 francs, ce coin de nature situé à seulement quelques kilomètres de la ville. Au programme une balade de 6 km, accessible à tous dès 7-8ans. « Il y aura des passages de rivière, c’est assez ludique aussi. Et puis le paysage est beau, c’est une très belle vallée, assure le guide. Cela va permettre aussi à la population, non seulement d’aider l’association, mais aussi de ramener les gens vers le sport et la connexion à la nature. »

Selon Willy, le parcours aller-retour devrait durer environ 3 heures. Les organisateurs promettent » un moment ressourçant » . Pour plus d’informations rendez-vous sur la page Facebook de Smile with Willy. Attention, les places pour cette randonnée caritative sont limitées à quarante pour des raisons de sécurité.