Tourisme : une matinée pour soutenir les projets « verts »

Proximité avec la nature, respect de l’environnement ou activités rurales… Le tourisme vert est un secteur en expansion et connaît de plus en plus d’adeptes. Une matinée est organisée demain, mercredi 27 septembre, à l’assemblée pour aiguiller les personnes désireuses de lancer leur activité.

Pour la Journée mondiale du tourisme, mercredi 27 septembre, Tahiti Tourisme et le Service du tourisme organisent une journée portes ouvertes, dans le hall de l’assemblée. De 8 heures à midi, elle est destinée aux personnes désireuses de créer une activité dans le secteur touristique éco-responsable, connu sous l’appellation « tourisme vert ». Hébergement, activité sportive, restauration… Les possibilités sont nombreuses.

Les porteurs de projets pourront ainsi trouver des clefs et de l’accompagnement. Aussi bien au niveau environnemental (avec la présence de l’ADEME ou de La Fédération Te Ora Naho des associations de protection de l’environnement) que pour les questions économiques, puisque la DGAE, l’ADE, la Sofidep, le Réseau Initiative ou Invest in Pacific sont aussi au programme. Des intervenants variés, auxquels il faut ajouter ceux de la CCISM, de la DPAM, de la DJS ou encore de l’IJSPF.

Pour rappel, le Salon du tourisme et ses traditionnels prix attractifs, se tient à partir de vendredi, le 29 septembre, jusqu’au 1er octobre, au parc d’expositions de Mamao.