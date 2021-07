Le Haut-commissariat appelle à la vigilance concernant les règles de protection sanitaire du territoire. La situation est qualifiée de « fragile » et « une évolution défavorable et continue de la situation sanitaire pourrait imposer un retour à des règles plus strictes ».

Le Haut-commissariat appelle à la vigilance et au respect du dispositif de protection du territoire contre l’épidémie de Covid-19. La reprise généralisée de l’épidémie au niveau international, l’augmentation significative du nombre de cas positifs, en majorité dus au variant delta, et l’augmentation du nombre de personnes hospitalisées en raison du Covid rendent la situation sanitaire « fragile » selon les termes de l’État. Le Haut-commissariat demande la bonne application des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Il rappelle que le port du masque doit être systématique dans les zones de forte concentration de personnes et dans les établissements recevant du public. Et il encourage tous ceux qui ne présentent pas de contre-indication médicale à se faire vacciner au plus vite pour se protéger et protéger les autres. Dans son communiqué, l’État rappelle « qu’en vertu du principe de réversibilité qui encadre l’allègement des contraintes sanitaires depuis plusieurs mois, une évolution défavorable et continue de la situation sanitaire pourrait imposer un retour à des règles plus strictes par l’État et le Pays ».

La visite officielle du Président de la République, prévue du 24 au 28 juillet, se déroulera « dans ce contexte de vigilance », assure le haut-commissariat. Le chef de l’État et l’ensemble de sa délégation sont vaccinés et ils seront soumis aux différents tests prévus par le protocole appliqué aux voyageurs qui se rendent en Polynésie française.