« Tama ‘e Vai mā », une série télévisée pour apprendre le reo tahiti en famille

La série télévisée Tama ‘e Vai mā sera diffusée à partir du 15 septembre. C’est une adaptation de « L’imagier tahitien – Ma’a hōho’a nō te parau » réalisé par Heiura Itae-Tetaa, directrice d’une entreprise qui enseigne le reo tahiti. Destinée à un public adulte et professionnel, Speak Tahiti – Parau parau Tahiti s’oriente davantage vers les enfants depuis l’année dernière et rencontre un franc succès.

Au cours de 12 épisodes de 7 minutes, Tama et Vai, un frère et une sœur, vont apprendre le reo tahiti accompagnés de leur famille : mère, grand-mère, cousins, oncles… Ils sont interprétés par Kylian Philippet et Teura Maurin. Heiura Itae-Tetaa, à l’origine du projet, explique : « L’objectif du livre c’était de proposer 200 mots à apprendre, avec évidemment des images mais surtout du son. Aujourd’hui on va dire qu’on passe au niveau supérieur en proposant une série audiovisuelle » adaptée librement. « C’est programmé pour la rentrée de septembre. C’est sûr que ça passera avant 2022. »conclut la jeune entrepreneuse.

Speak Tahiti – Parau parau Tahiti se diversifie

« Pensée à l’origine pour un public adulte et professionnel » cette enseigne regroupe des professeurs qui donnent des cours en présentiel et en visioconférence à des élèves de tous niveaux, tout en fournissant des supports vidéos et digitaux à ses élèves. La startup a fait ses premières sessions pour enfant l’an passé pendant les vacances scolaires et a touché depuis « plusieurs centaines d’enfants » aussi via ses kits Tama. La demande existe d’après Heiura, et les supports se multiplient. Les différents produits se vendent localement mais aussi dans le monde entier, au Mexique notamment.

Les tournages pour Tama ‘e Vai mā ont commencé le 7 juillet. Cette série télévisée, première du genre, voit le jour grâce au Ministère de la culture ainsi qu’à la Direction de la culture et du patrimoine. Il est possible de suivre l’avancée du projet sur la page Facebook de la série qui sera diffusée sur TNTV à la mi-septembre.