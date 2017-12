Une soirée spéciale Star Wars au Liberty

L’épisode 8 de la saga Star Wars : The Last Jedi sort en France et en Polynésie le 13 décembre prochain. Pour l’occasion, Radio 1 et Tiare FM organisent une soirée spéciale ambiance « guerre des étoiles » le 15 décembre au Liberty.

Après deux ans d’attente, le grand jour n’est plus très loin pour les fans de la saga Star Wars. L’épisode 8 The Last Jedi sort le 13 décembre sur les écrans français et polynésiens, soit deux jours avant la sortie américaine ! Pour l’occasion, Radio 1 et Tiare FM organisent une soirée spéciale Star Wars au cinéma Liberty le 15 décembre à 20h30. Tout sera fait pour que les fans de la guerre des étoiles soient dans l’ambiance intergalactique de la saga : décorations, costumes et animations sont au programme. A partir de lundi et jusqu’au 15 décembre, les places pour participer à la soirée seront à gagner sur les antennes des deux radios mais aussi sur les sites Internet et pages Facebook. Bien évidement le costume est de rigueur pour cette soirée Star Wars et le fan le mieux grimé en son personnage préféré sera récompensé.

The Last Jedi est le second épisode de la nouvelle trilogie lancée en 2015 avec Le Réveil de la Force. Une nouvelle trilogie portée par les studios Disney qui ont racheté la société Lucasfilm de Georges Lucas en 2012. Le dernier épisode s’était fini sur le retour de Luke Skywalker, de quoi ménager le suspense et l’attente des fans. The Last Jedi promet donc de révéler des secrets sur le passé et sur « la force ».