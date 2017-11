Une star mondiale du rugby à sept bientôt au fenua

Le rugbyman international néo-zélandais, Derek Jamie Forbes, sera le parrain de la première édition du tournoi international de rugby à sept qui se déroulera à Tahiti les 1er et 2 décembre prochain.

C’est une star internationale du rugby à sept néo-zélandais qui va parrainer le premier tournoi international de rugby à sept prévu à Tahiti au mois de décembre. Derek Jamie Forbes, plus connu sous le nom de DJ Forbes, a été pendant 10 ans le capitaine emblématique de l’équipe néo-zélandaise de rugby à sept. Une équipe des Blacks qu’il mènera six fois à la victoire des World Rugby Sevens Series, mais aussi avec qui il décrochera deux médailles d’or aux Jeux du Commonwealth et un titre de champion du monde. Durant sa carrière, DJ Forbes a été élu meilleur joueur du monde de rugby à sept en 2008 avant d’être trois fois titré joueur de l’année en 2007, 2008 et 2014. A 34 ans, DJ Forbes a pris sa retraite en septembre dernier. Le tout jeune retraité parrainera donc la 1ère édition du tournoi international de rugby à sept organisé à Tahiti. Des équipes des îles Cook, de Rapa Nui, de Fidji, des Raromatai mais aussi de France s’affronteront lors de ce tournoi.