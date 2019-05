Une subvention de 900 Millions de Fcfp pour TNTV pour « maintenir son statut de leader »

Une subvention de 900 millions Fcfp sera octroyée à la télé du Pays pour l’année 2019. Le dossier a reçu un avis favorable unanime de la Commission de contrôle budgétaire et financier (CCBF) de l’assemblée. Édouard Fritch explique dans son courrier que « les audiences de la chaîne sont en hausse (…) alors que celles de son concurrent sont en repli » et que la chaîne « fidélise quotidiennement 86 600 téléspectateurs contre 79 300 l’an passé ».

Les membres de la Commission de contrôle budgétaire et financier (CCBF) de l’assemblée de la Polynésie se sont réunis mercredi matin. Parmi les dossiers à l’ordre du jour, l’arrêté d’attribution d’une subvention en faveur de Tahiti Nui Télévision (TNTV). C’est à l’unanimité que les membres de la CCBF ont accepté d’octroyer une subvention de 900 millions de Fcfp à TNTV pour le « financement de son activité générale » au titre de l’année 2019.

Le président a, dans son courrier adressé au président de l’assemblée, souligné « le caractère d’urgence de ce dossier dont l’examen en conseil des ministres interviendra à l’issue d’un délai de 15 jours ». Il justifie ce caractère d’urgence par « le fait que (…) TNTV a déjà lancé ses actions afin de mener à bien les missions qui lui ont été confiées ».

Le président du Pays Edouard Fritch explique aussi dans son courrier que TNTV « a su s’affirmer comme le média de référence de la Polynésie dans les domaines de l’information, de la culture et du divertissement ».

Le président du Pays assure d’ailleurs que « les efforts » de TNTV ont payé puisqu’ils ont engendré « la montée des audiences dans un environnement concurrentiel (…) le traitement et la professionnalisation de l’information (…) le développement des ressources propres ». Il précise que « les audiences de la chaîne sont en hausse pour la 4ème année consécutive alors que celles de son concurrent sont en replis. Les sondages font état d’une progression de notre audience cumulée établie à 51% (+6%/2017) tandis que celle de Polynésie 1ère accuse un repli (-3%/2017) ».

Il souligne aussi qu’aujourd’hui TNTV « fidélise quotidiennement 86 600 téléspectateurs contre 79 300 l’an passé ». Il explique cette montée par la « politique de proximité avec des programmes pour lesquels les Polynésiens s’identifient pleinement ».

Dans son courrier Édouard Fritch soutient que « l’activité de TNTV pour 2019 confortera cette position avec l’ambition de maintenir son statut de leader, tout en visant à conquérir de nouvelles parts d’audience ». Et pour tenir le cap, la régie diffusion va intégrer la HD, « la migration sur une nouvelle plateforme est en cours », « les techniques de diffusion en live streaming ont largement été déployées », et enfin TNTV compte se positionner sur la box de SFR et sur Molotov TV, une application pour regarder la télé sur un smartphone. À la fin de son courrier Édouard Fritch souligne tout de même que « en quelques années, la chaîne a réussi le pari de redresser ses capitaux propres à travers une gestion rigoureuse et contenue ».