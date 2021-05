United Airlines de retour le 3 juin, Hawaiian en août

Lors d’un échange au Haussariat sur la levée des motifs impérieux, les compagnies aériennes ont précisé leur programme de reprise de vol. Mais de nombreux inconnues persistent, sur les conditions de la réouverture de la métropole ou le calendrier de relance des échanges entre les États-Unis et l’Europe.

À partir du 9 juin, les personnes vaccinées pourront prendre l’avion entre Paris et Tahiti sans avoir à justifier d’un motif impérieux. Même si les conditions exactes de cette réouverture partielle du ciel sont toujours suspendues au vote et à la publication de textes en métropole, le Haussariat et le Pays tentent de l’organiser. Raison pour laquelle les représentants des compagnies aériennes étaient reçus hier soir au Haussariat. D’après la ministre du Tourisme Nicole Bouteau, ils ont assuré que « le nombre de vols doublera progressivement, avec un retour aux fréquences estivales des vols en provenance de Paris via Vancouver ». United Airlines, qui avait stoppé ses liaisons avec Tahiti du fait de la mise en place des motifs impérieux, début février, les reprendra le 3 juin « à raison de 3 vols hebdomadaires depuis San Francisco ». Quant à Hawaiian Airlines, qui ne dessert plus le fenua depuis plus d’un an, une reprise avait d’abord été annoncée en juillet. D’après les informations du Pays, cette relance pourrait attendre le mois d’août pour des raisons qui tiennent plus aux règles sanitaires de Hawaii que de celles de la Polynésie.

Vers une reprise des escales aux États-Unis en juillet