Urban Abstract, une exposition de photos originales qui fait de la ville un artiste

Smart Promo Média organise jusqu’à lundi une exposition originale qui mêle art contemporain, brocante et selfie-booth. Visible dans le pop-up store de Paofai, face aux tribunes de To’ata, elle propose aux visiteurs un voyage dans les rues de Papeete et Los Angeles à travers tableaux-photos qui pourraient être confondus avec des peintures. Un espace mini brocante chic et un lieu dédié aux selfies ont aussi été aménagés dans la boutique.

« Un petit coin coloré pour chiner et chiller en plein centre-ville », c’est ce que propose Smart Promo Média jusqu’au lundi 6 juin. À la base, ce projet, porté par Hélène Rottier, professeur de marketing, a été créé pour la Fête des mères. Mais l’idée originale d’une exposition qui mêle art contemporain, brocante et selfie-booth connaît un succès qui a encouragé l’artiste à s’étendre un peu plus dans la durée. « On a décidé de prolonger notre projet, car on a eu des coups de téléphone de personnes qui n’ont pas trouvé le temps de passer à cause des vacances scolaires », explique l’organisatrice .

Arrivée sur le territoire dans les années 80, elle s’est forgé une âme d’artiste au fil des rencontres et des voyages qu’elle a faits. Et c’est tout à fait ce que l’on ressent en visitant son exposition dans laquelle on découvre des créations originales de macramés colorés mais, surtout, des tableaux-photos autour du thème Urban Abstract.

Ces photos, qui ressemblent à des peintures, permettent aux visiteurs de voir les affiches ou les murs de certaines rues de Papeete et de Los Angeles sous des angles totalement atypiques. « J’aime tout ce qui bouge ! J’aime la création quelle qu’elle soit. Je vois qu’il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et c’est à ce dynamisme-là que j’ai envie de participer. Ce sont des détails que j’ai capturé au smartphone depuis pas mal d’années et que j’aime partager » ajoute-t-elle.

Dans une démarche d’upcycling, elle a aussi imaginé un petit coin brocante. Enfin, pour les fans d’Instagram ou TikTok, elle s’est inspirée de ce qui se fait aux États-Unis et met des espaces décorés spécialement pour les amateurs de selfies. retrouvez plus d’informations sur la page Facebook éphémère de l’événement.

Vaitiare Pereyre Gobrait