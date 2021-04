USA : le policier Derek Chauvin reconnu coupable du meurtre de George Floyd

Le jury au procès de Derek Chauvin, un policier blanc accusé du meurtre de l’Afro-Américain George Floyd, s’est accordé mardi sur un verdict au deuxième jour de ses délibérations à Minneapolis, a annoncé la cour. Il a été reconnu coupable de meurtre et a été emmené menotté pour être incarcéré.

« Coupable. » Derek Chauvin, policier blanc accusé du meurtre de l’Afro-Américain George Floyd à Minneapolis, a été déclaré coupable des trois chefs d’accusation qui portaient sur lui. Le policier de 45 ans était jugé pour meurtre, homicide involontaire et violences volontaires ayant entraîné la mort de George Floyd, qu’il avait interpellé avec trois autres agents pour une infraction mineure le 25 mai 2020. Après l’énoncé du verdict le policier, qui avait été relâché sous caution en septembre dernier, a été emmené menotté pour être incarcéré.

La peine connue dans huit semaines

Les charges qui pesaient sur lui étaient les suivantes : meurtre au second degré, meurtre au troisième degré et coups mortels au second degré. Le policier avait plaidé non coupable. La peine sera connue ultérieurement, dans huit semaines. L’avocat de la famille de George Floyd a salué un verdict marquant un « tournant dans l’Histoire », alors qu’une explosion de joie a été constatée par des journalistes devant le tribunal.

Pendant 9 minutes et 29 secondes, il avait maintenu son genou sur le cou du quadragénaire, qui était allongé sur le ventre, les mains menottées dans le dos. Son agonie, filmée en direct par des passants, a choqué le monde et suscité des manifestations d’une ampleur historique contre le racisme et les violences policières.

« Compassion »

« C’était un meurtre, l’accusé est coupable des trois chefs d’accusation et il n’y a aucune excuse », a asséné le procureur Steve Schleicher, en conclusion de son réquisitoire, qui a duré plus d’une heure et demie. « Cette affaire est exactement ce à quoi vous avez pensé au départ, en regardant cette vidéo », a-t-il affirmé.

« George Floyd a supplié jusqu’à ce qu’il ne puisse plus parler », a-t-il dit. « Il fallait juste un peu de compassion et personne n’en a montré ce jour-là », a ajouté le procureur, fustigeant le policier demeuré impassible face aux supplications de sa victime et des passants. À son procès, il a invoqué le 5e Amendement, qui permet à un accusé de ne pas témoigner pour ne pas s’incriminer lui-même.

Selon le New York Times, Derek Chauvin risque jusqu’à 75 ans de prison, mais les pratiques de l’Etat du Minnesota pour un primo-condamné pourraient réduire la peine à 29 ans de prison. Toutefois, le procureur a plaidé pour une peine plus lourde en raisons de circonstances aggravantes – la présence d’enfants sur la scène du meurtre, le traitement « particulièrement cruel » de George Floyd par Derek Chauvin, et « l’abus de sa position d’autorité » par le policier.

Avec Europe1