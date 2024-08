Va’a : Tahiti quasi-assurée de remporter les Mondiaux de sprint

Alors qu’il ne reste qu’une seule journée de compétition à Hawaii, la Polynésie française survole le classement des championnats du monde de vitesse. Les représentants du fenua ont décroché six nouveaux titres ce jeudi, portant leur total à 33 médailles d’or pour 58 podiums. Avec quinze titres d’avance sur Hawaii et quinze finales prévues ce vendredi, Tahiti devrait bien finir à la première place de ces Mondiaux.

Nouvelle journée faste pour la délégation tahitienne à Hilo. Ce jeudi le fenua à remporté six nouvelles médailles d’or, toutes en V6. Sur le 1 000 m, les juniors de moins de 19 ans ont fait carton plein, avec les succès de Ihilani va’a chez les filles, et du Team OPT chez les garçons. Ces derniers ont profité de la disqualification de l’équipage néo-zélandais pour faux-départ.

Un autre déclassement d’une pirogue d’Aotearoa a profité aux Tahitiens, cette fois chez les dames en plus de 40 ans, avec la victoire de Varu Re’a va’a. Toujours sur le 1 000 m, et toujours en or, les juniors de moins de 16 ans hommes de Faanui, et les Master hommes 50 ans de Paddling Connection. Enfin, la course Open hommes, cette fois sur 1 500 m, a vu deux équipages du fenua signer un doublé, Tamarii Mataiea l’emportant devant Bora-Bora va’a.

Quinze titres d’avance sur Hawaii

Ces résultats permettent aux Tahitiens de porter leur bilan provisoire à 33 médailles d’or, pour 14 médailles d’argent et 11 de bronze. À la veille du dernier jour de compétition sur Big Island, le fenua est quasiment assuré de terminer en tête du classement final des médailles, puisqu’il compte quinze titres d’avance sur Hawaii (18 d’or, 64 podiums), alors qu’il reste… Quinze médailles d’or à aller chercher. Une seule victoire vendredi assurera donc la première place finale au fenua.

Le podium est complété par la Nouvelle-Zélande, avec 13 médailles d’or pour 47 podiums, dont un en argent, pour Manutea Millon, qui a déjà ramé pour Tahiti par le passé. L’équipe d’Aotearoa jouit d’une confortable avance sur ses poursuivants, les quatrièmes et cinquièmes places étant disputées par les Canadiens (six titres, quinze podiums) et les Etats-uniens (cinq médailles d’or, douze podiums). La France est 6e avec trois médailles d’or, dont une remportée par la Polynésienne Iloha Eychenne.