Vacances : la grève risque de jouer les trouble-fêtes

Air Tahiti prévoit des journées noires, avec la grève qui doit débuter ce vendredi chez les pompiers de la Dac. Seuls les aéroports de Tahiti, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa seront desservis. Un coup dur pour la compagnie, qui prépare depuis deux mois, en vue des vacances de Noël qui débute en fin de semaine prochaine, le rapatriement de 1 200 élèves. Auxquels il faut ajouter les 1300 à 1 700 passagers quotidiens.

De sacrés trouble-fêtes de fin d’année ! La grève attendue dans la fonction publique territoriale à partir de ce vendredi fait souffler un vent de l’inquiétude chez Air Tahiti. Faute de pompiers de la direction de l’Aviation civile (Dac), seuls les aéroports de Tahiti, Bora Bora, Raiatea, Rangiroa, gérés par ADT, et Rarotonga aux îles Cook, seront desservis. D’après Gérard Barff, secrétaire général délégué de la Fraap et chef de file du Syndicat des pompiers d’aérodrome, ultra majoritaire chez cette catégorie de fonctionnaires, les 43 autres aérodromes seront bloqués.

Les équipes de la compagnie renforcées pour aiguiller les passagers

Si l’activité d’Air Moana n’est touché que sur ses lignes de Nuku Hiva et Moorea, le mouvement risque de coûter cher à la compagnie historique, encore largement déficitaire cette année. Entre 20 et 30 millions de francs par jour de grève, selon l’écurie rouge et blanche. De l’inquiétude aussi, car Air Tahiti a un sacré programme de vols à assurer. Vendredi, 1 200 passagers sont concernés, sur 70 vols. Dans l’attente de l’officialisation du mouvement social, la compagnie maintient pour le moment ces rotations, mais s’attend déjà à devoir « réorganiser, un gros casse-tête ».

« Malheureusement, nous ne sauront qu’une heure et demi avant le départ si le vol opère réellement ou pas », regrette la directrice marketing et commercial d’Air Tahiti, Vairani Tetaria. La compagnie s’attend à « beaucoup de monde à l’aéroport » vendredi et a donc renforcé ses équipes aussi bien en agence qu’au call center. « Nous avons aussi demandé de l’aide à Tahiti Tourisme pour accueillir les passagers internationaux et qui ne pourraient pas rejoindre leurs îles en cas de grève ». Un dispositif qui risque bien de se poursuivre les jours suivants : 3 300 passagers sont concernés entre samedi et lundi.

1 200 élèves à rapatrier pour les vacances et des patients chroniques à transporter

Mais c’est surtout la perspective des vacances scolaires – elles débutent le 14 décembre – qui fait trembler les responsables de la compagnie. « Plus on s’en rapproche, plus il y a de départ et plus ça sera compliqué », prévient Vairani Tetaria. À compter de mardi, 1 300 à 1 700 billets sont réservés par jour depuis les îles potentiellement bloquées. « Il y en a 11 200 entre le 6 et le 15 décembre », dont 90% de locaux.

Et ça, sans compter le rapatriement des élèves vers leurs îles et atolls : ils sont 1 200 à être concernés par des vols charters, une opération planifiée depuis deux mois. « C’est compliqué, car si ils ne peuvent pas repartir, on va avoir des difficultés, au regard de la disponibilité de notre flotte et de la haute saison, à rajouter d’autres vols supplémentaires pour les réacheminer ».

Par ailleurs, si les évacuations sanitaires d’urgences seront bien assurées, la compagnie craint pour le transport sanitaire dit « non-urgent » : « des diabétiques qui doivent faire leur dialyse, des femmes enceintes, des personnes concernées par des chimiothérapies… » Un public transporté par les vols réguliers.

Un service minimum prévu et des navettes maritimes espérées

Air Tahiti espère pouvoir « assurer un service minimum » mais reste dans l’attente d’informations « pour pouvoir éventuellement le mettre en place ». D’après Gérard Barff, le protocole pour éviter la réquisition du Haussaire oblige les grévistes à assurer ce service à compter de lundi. « Ce sera un à deux vols par semaine, Air Tahiti devra choisir le jour et le vol qu’elle souhaite faire », précise le syndicaliste.

Pour anticiper la poursuite de la grève à cette période cruciale, la compagnie historique du ciel local a donc demandé aux communes de Rangiroa et Raiatea, qui seront bien desservies, de mettre en place des navettes maritimes pour rallier leurs îles voisines, à savoir Tikehau et Mataiva pour la première, et Huahine pour la seconde. Un tel système est aussi envisageable de Bora Bora vers Maupiti.

Air Tahiti invite tous les passagers à contacter leurs agences de voyage s’ils ont réservé des vols par ce biais. Des informations seront communiquées sur le site internet et la page Facebook de la compagnie. Des SMS et des courriels seront aussi envoyés.