Les pompiers d’aérodrome prêts à se mobiliser dans la durée

La Fraap, qui doit entrer en grève ce vendredi matin, peut compter sur “la solidarité” de 150 pompiers de la Direction de l’aviation civile. Si aucun accord n’est trouvé d’ici là, les 43 aérodromes du fenua seront donc bel et bien totalement bloqués, au moins jusqu’à dimanche. Le service minimum réglementaire leur donne trois jours – jusqu’à ce lundi – après ils devront assurer deux vols par semaine. Et le syndicat des pompiers, présidé par Gérard Barff, se dit prêt à tenir jusqu’à ce que le Pays cède sur le point d’indice des fonctionnaires.

Lire aussi : Face à la grève, Air Tahiti s’organise mais s’inquiète



La grève de la fonction publique territoriale, qui doit démarrer ce vendredi matin, va fortement perturber le trafic aérien inter-îles. Comme à son habitude, la Fraap peut compter sur du Spadac (Syndicat des pompiers d’aérodromes et des agents adhérents de la Direction de l’aviation civile) qui lui est affilié et donc le président, Gérard Barff, est aussi le secrétaire général adjoint de la fédération. Aucun doute pour le syndicaliste, habitué des préavis et des négociations au forceps, les pompiers vont se mobiliser dans toutes les îles du fenua (à l’exception de Tahiti, Bora Bora, Rangiroa et Raiatea, puisque ces plateformes sont gérées par ADT et non par le Pays). Le pompier instructeur assure que « les aérodromes seront bloqués vendredi, samedi et dimanche ».

Dans le cas où le mouvement se poursuit au-delà de ce week-end – ce qui risque d’arriver « si rien n’est réglé » concernant le fameux point d’indice qu’ils souhaitent voir augmenter de 40 % – , il explique qu’un service minimum sera assuré. « C’est un protocole pour éviter que le Haut-commissaire ne nous réquisitionne, dit-t-il. On assure toutes les évasans, c’est normal, on ne va pas laisser mourir les gens sur le tarmac ». Ce service minimum, prévu par l’arrêté n°584 CM du 9 mai 2016, s’impose à eux à partir de ce lundi 9 décembre. Ils devront ensuite assurer deux vols par semaine, « À Air Tahiti de choisir les jours et le vol qu’il veut programmer. »

Pour les pompiers d’aérodrome, « la balle est dans le camp du Pays ». Les demandes de la Fraap « sont justifiées », selon eux : « Ça fait des années qu’on nous bloque nos avancements alors que tout le monde est reclassé et que le Smic augmente. » Les pompiers d’aérodromes ne s’étaient pas encore mis en grève en 2024, mais des mouvements et préavis avaient été lancés, ces dernières années, à plusieurs reprises, notamment en septembre 2022, janvier 2023 et septembre 2023.