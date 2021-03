Vaccination : plus de 30 000 doses déjà utilisées au fenua

Avec plus de 1 600 injections réalisées depuis vendredi ce sont près de 23 000 personnes qui ont commencé leur vaccination, dont 7 400 ont reçu une seconde dose.

22 648 premières doses, 7 432 secondes… La campagne vaccinale polynésienne a passé un nouveau cap ce weekend, avec plus de 30 000 doses de vaccin Pfizer utilisées. Un chiffre qui montre bien l’accélération de la cadence dans les centres de vaccination : les 10 000 premières doses avaient été utilisées en plus de 40 jours avant le 1er mars, il avait fallu 16 jours pour les 10 000 suivantes, et seulement 12 pour arriver au total actuel.

Quid des stocks ? Après une nouvelle livraison par avion samedi, le haut-commissariat recensait 39 000 doses déjà envoyée en Polynésie. Beaucoup de marge, donc ? Pas tant que ça : plus de 15 200 Polynésiens sont en attente d’un rappel, dont une bonne partie – près de 10 000 – ont reçu leur première injection entre le 8 et le 18 mars. Des volontaires qui devront, sauf contamination passée avérée, recevoir leur seconde dose dans les 10 prochains jours. Les « réserves » vont donc rapidement s’effriter. Seul espoir pour ne pas avoir à ralentir la cadence : une augmentation constante des dotations. Le message a visiblement été entendu par l’État. Le Haussariat, qui parlait mi-mars d’une livraison de 4 500 doses par semaine d’ici le mois de mai, a annoncé une accélération des livraisons à 9 000 doses hebdomadaires « dès le mois d’avril ». Du côté du ministère de la Santé on se dit confiant sur le fait que ces dotations soient suffisantes pour continuer sur la lancée. Un nouveau « vaccinodrome » spécial secondes injections devrait bientôt être organisé à la Présidence.

Toujours pas « Covid-Free »

Les chiffres de l’épidémie, eux restent très rassurants. Plus de décès liés au Covid depuis plus de trois semaines, une occupation résiduelle de la filière spécialisée du CHPF, et surtout très peu de nouveaux cas. 5 contaminations ont été détectées ce weekend pour un total de 25 sur la semaine. Le fenua parviendra-t-il à redevenir « Covid-Free »? À voir. Il faudra pour ça que toutes les personnes souffrant de symptômes du Covid ou suspectant une contamination se fassent immédiatement connaître et tester, rappellent fréquemment les autorités.