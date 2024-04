Notre Miss France 2019 fera partie des porteurs de la flamme qui se relaieront au fenua, à l’occasion des Jeux Olympiques.

Après avoir porté haut les couleurs du fenua dans les concours de beauté, Vaimalama Chaves portera la flamme olympique. A un peu plus de 100 jours du début des épreuves sportives, prévues entre Paris, Marseille et Teahupo’o, Miss Tahiti 2018 a annoncé la nouvelle ce vendredi sur son compte Instagram. « Animée par le sport et ambassadrice de la Polynésie Française, c’est une réelle fierté de pouvoir relayer la Flamme Olympique à Tahiti et mettre en lumière la beauté et la diversité de nos régions », s’enthousiasme la reine de beauté.

Lire aussi : Comment la flamme olympique va parcourir Tahiti ?

La flamme olympique traversera le fenua le 13 juin, dans le cadre du relais des Océans. Une centaine de porteurs sélectionnés par Paris 2024 se relayeront sur la côte Ouest et la côte Est, avec Hira Teriinatoofa comme capitaine de relais. La flamme doit finir sa course polynésienne dans un grand « chaudron » à To’ata.

Avant ce passage des les territoires d’outremer, la torche olympique sera symboliquement allumée en Grèce, berceau des Jeux. Une cérémonie prévue le 16 avril, selon la tradition antique dans le sanctuaire l’Olympie. Elle arrivera ensuite en France le 8 mai, à Marseille, avant d’atteindre Paris le 26 juillet, date de la cérémonie d’ouverture des Jeux.

Lire aussi : Le rêve olympique des CM2 de Teavaro