JO 2024 : Hira Teriinatoofa désigné capitaine du relais olympique à Tahiti

Le double champion du monde ISA et actuel entraîneur de l’équipe de France de surf guidera la flamme olympique lors de son passage au fenua le 13 juin. Avec notre partenaire Outremers360.

Plus de 3000 porteurs prendront part aux relais en équipe de la flamme olympique, du 8 mai au 26 juillet, et paralympique entre le 25 et le 28 août. Au total, les capitaines et les sites de 69 relais -chacun composé de 24 personnes-, ont été dévoilés mercredi par Paris 2024.

Au cours de ce parcours, la Flamme olympique se rendra dans cinq territoires ultramarins à travers « le relais des Océans » du 8 au 17 juin. Après la Guyane et La réunion, la Flamme mettra le cap sur Tahiti le 13 juin, et plus précisément à Teahupoo, où se tiendront les épreuves de surf de ces Jeux de Paris 2024. C’est Hira Teriinatoofa, légende du surf et actuel entraîneur de l’équipe de France pour les Jeux Olympiques et paralympiques de 2024, qui a été désigné capitaine de relais olympique. Une belle reconnaissance alors que l’équipe de France compte deux surfeurs tahitiens qualifiés pour les Jeux, avec Vahine Fierro et Kauli Vaast.

« C’est une fierté pour moi et un immense honneur de porter la flamme olympique ! Je n’aurais jamais imaginé qu’un jour, j’aurais la chance de porter la flamme et, en plus, ici en Polynésie française. C’est quand même fou ! », savoure Hira Teriinatoofa auprès de la FFSurf.

Au total, dix athlètes ultramarins ont été désignés parmi les capitaines de ces relais olympiques, parmi lesquels le Calédonien Thierry Washetine, 1er sportif français déficient intellectuel à avoir remporté un titre de champion du monde en 2004 à l’épreuve du lancer de javelot, aux Global Games 2004, qui conduira le relais olympique dans la Marne (Châlons en Champagne) fin juin.