Les bars et restaurants devront proposer de l’eau gratuitement… Et en informer leurs clients

Un projet de loi sur la réduction du plastique présenté par le gouvernement contraint tous les établissements de restauration et les débits de boisson à donner accès gratuitement à leurs clients « à une eau potable, fraiche ou tempérée ». Les établissements devront même afficher cette possibilité de demander une carafe gratuite sur leur carte, dans leur salle ou leur terrasse. Une obligation qui doit rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2025… Sauf dans les zones où l’eau du robinet n’est pas potable.

C’est un petit alinéa qui va être inséré dans le Code de l’environnement aux termes du « projet de loi du pays relatif à la réduction de l’utilisation des produits à usage unique », étudié ce jeudi par le Cesec. « À compter du 1er janvier 2025, les établissements de restauration et les débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite ». Le gouvernement, qui veut aussi, dans le même texte faire interdire la vaisselle en plastique, en alu et même les films alimentaires d’ici 2028, cherche donc à limiter le recours systématique aux bouteilles en plastique sur les tables des restaurants, bars ou cafés. Ces établissements seront, si la loi est votée, dans l’obligation de « donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée correspondant à un usage de boisson ».

Une obligation qui ne s’appliquera toutefois qu’aux bars et restaurants qui disposent d’un accès à un réseau d’eau potable. Si ça n’est pas le cas, et pour les établissements situés à Tahiti et Moorea, l’eau d’une bonbonne classée PPN fera l’affaire. Et elle ne pourra alors être facturée, si elle n’est pas entièrement gratuite, qu’au « prorata du tarif réglementaire ». Soit, au prix actuel des bonbonnes de cinq gallons, pas plus d’une cinquantaine francs pour une carafe d’un litre. À noter que cette disposition reprend les termes d’une loi nationale votée en 2020 et applicable depuis le 1er janvier 2022. Le droit d’accès à une carafe d’eau gratuite et l’obligation de faire figurer cette possibilité sur la carte ou en salle existent donc aussi dans l’Hexagone… Où ces règles sont assez diversement appliquées.