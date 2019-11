Vaimalama dévoile le teaser de son premier clip

Après avoir annoncé qu’elle se lancerait dans la chanson après l’aventure Miss France et diffusé une version acoustique de sa première reprise, « Jardin d’hiver » d’Henri Salvador, Vaimalama Chaves a partagé vendredi sur les réseaux sociaux un teaser de son tout premier clip. Miss France 2019 et Miss Tahiti 2018 a également partagé avec ses abonnés le lien pour écouter et télécharger ce premier morceau.