Vairao accueille le Paul Gauguin 46 ans après le France

Le paquebot Paul Gauguin a accosté vendredi matin pour la première fois de son histoire au quai de Vairao. La commune de la Presqu’île n’avait plus accueilli de bateau de croisière depuis le France en 1972.

Effervescence vendredi matin à Vairao. 46 ans après le paquebot France, en 1972, la baie de la commune a accueilli le Paul Gauguin. Le navire de croisière a effectué sa première escale à la Presqu’île avec 332 passagers à son bord. Un accueil traditionnel avait été préparé par le comité du tourisme de Taiarapu Ouest et la commune. « Pour des raisons logistiques, de régulations des flux des navires de croisière, il nous faut une escale supplémentaire sur les îles du Vent », a indiqué la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, présente pour l’occasion.

Le retour des navires de croisière permet à la Presqu’île de mettre en avant ses atouts touristiques et de développer son économie. Des excursions sont ainsi prévues à Teahupoo, au Fenua Aihere, au Te Pari, au Belvédère, aux jardins d’eau de Vaipahi ou encore au golf. Quatre autres escales du Paul Gauguin à Vairao sont prévus jusqu’en novembre prochain, sept auront lieu en 2019 et dix en 2020. « Si 2018 est une année record, en termes d’escales et notamment de ‘têtes de ligne’, pour l’ensemble de la Polynésie française et pour l’île de Tahiti, c’est aussi le point de départ pour poursuivre l’expansion de ce secteur pour la prochaine décennie », a ajouté la ministre.