Vaiturere Pomare et Raphaël Tuira élus Miss et Mister Université

La soirée d’élection de Miss et Mister Université, vendredi soir au Grand théâtre, a couronné Vaiturere Pomare et Raphaël Tuira. Le concours récompense davantage la personnalité que le simple beauté physique, et « la force de la jeunesse », thème de cette année.

Elle a 20 ans, elle est en troisième année de licence de Géographie et aménagement du territoire et veut devenir cartographe, elle porte un nom prestigieux et assume ses formes : c’est Vaiturere Pomare, la nouvelle Miss Université. « Déterminée, courageuse, attentive », ainsi que se décrit la candidate n°4 que sa famille a poussée à se présenter, elle a su se démarquer dans ce concours au terme d’une préparation de trois mois. Elle représentera l’Université de la Polynésie française, mais peut-être pas à plein temps, car elle souhaite poursuivre ses études en France pour décrocher un Master.

Mister Université 2023 est le candidat n°2, Raphaël Tuira, 19 ans, en première année de droit. Il rêve d’intégrer la gendarmerie parce que « c’est mon rêve depuis tout petit, servir mon pays et protéger la population. » Une ambition qui se retrouve dans ses objectifs de Mister Université : aider les étudiants à surmonter les freins qu’ils rencontrent durant leurs études parce que « quels qu’ils soient, ils ne méritent pas de définir qui vous êtes ». Il est aussi musicien, et a été danseur durant deux ans au sein du groupe Nonahere.