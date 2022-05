Vendredi, tous en pāreu !

Pour cette nouvelle édition de la journée du pāreu Tahiti tourisme invite le plus grand nombre à porter le tissu, et surtout à partager ses photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #pareuday. Des ateliers pour apprendre à peindre un pāreu seront également organisé au fare Manihini, face à a place Vaiete.

Le rendez-vous est donné chaque année par l’office du tourisme Polynésien, le pāreu day c’est vendredi 27 mai 2022. L’objectif est bien sûr de donner de la visibilité au tissu coloré, dans toute sa diversité. À Tahiti, dans toute la Polynésie et au-delà, tout le monde est invité à se parer de son plus beau pāreu et à se prendre en photo avec, puis à partager la photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag #pareuday. Le top départ sera donné depuis le fare Manihini, où des commerçants et particuliers participant à la journée devraient se rassembler pour des photos de groupe. Les précisions de Lionel Teihotu en charge de l’événement :

Pour apprendre à teinter son propre pāreu, le public peut participer aux ateliers organisés ce vendredi, de 9h30 à 14 heures devant l’office du tourisme, face à la place Vaiete en s’acquittant de 1000 francs de participation, afin de pouvoir « repartir avec ». Une démonstration d’aparima sur le thème du pāreu est aussi prévue à 13 heures, toujours devant le fare Manihini.