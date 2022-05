Gilles Tautu : « Tous ceux qui sont sur la ligne de départ, ils sont là pour les territoriales »

Gilles Tautu dit avoir eu l’envie de faire de la politique il y a 20 ans. Aujourd’hui, le journaliste de Polynésie la 1ere se lance dans la course à la députation sur la troisième circonscription, sans étiquette politique. « Représentant de la société civile », il veut être « la voix du changement », et assume de préparer le terrain, dans ses législatives, aux territoriales de 2023.

Il a créé la surprise en se portant candidat aux élections législatives sur la troisième circonscription. Gilles Tautu est connu du public pour son travail de journaliste et se lance « enfin » en politique, alors qu’il y pense depuis 20 ans dit-il. Il l’explique par des priorités familiales. Il n’a pas de formation particulière mais se satisfait d’avoir été « à l’école de la vie, au contact des gens » et au travers des quelques métiers qu’il a exercés. S’il choisit ce moment pour se lancer c’est d’abord parce que ses enfants sont devenus adultes, explique-t-il, mais aussi devant la situation qu’il observe. Aujourd’hui plus que jamais, « vu le taux d’abstention à l’élection présidentielle » il veut être porteur de changement pour les polynésiens.

Membre de la société civile

Gilles Tautu ne porte les couleurs d’aucun parti politique. « Partir en France avec une appartenance ou une couleur politique ça n’a pas marché jusque-là, remarque-t-il. Je me porte candidat en tant que membre de la société civile, je veux avoir un dialogue avec l’État, qu’il ne me regarde pas comme un groupe, mais comme une personne qui se soucie du devenir de la Polynésie ». Il concède que sa carrière va changer également, plus question de traiter les sujets politiques en tant que journaliste, mais il estime avoir un horizon assez large pour poursuivre sa carrière en cas de défaite.

« Je ne peux pas dire avec qui j’irai »

Les dossiers qu’il dit vouloir porter à l’Assemblée nationale sont ceux du nucléaire, de l’océanisation des cadres et un plus grand soutien financier de l’État à la Polynésie notamment en matière d’éducation. Il ne propose donc pas de nouvelles lois mais réclame l’application et la concrétisation de choses existantes. Par ailleurs il le dit clairement, son objectif a bien au-delà des législatives : « Tous ceux qui sont sur la ligne de départ, ils sont là pour les territoriales ». Quant à savoir où il se positionnera à ce moment là, « je ne peux pas dire avec qui j’irai, mais si dieu le veut j’irai tout seul ». Bien conscient qu’il doit quand-même réunir un certain nombre de personnes pour présenter une liste il lanc eun appel à la jeunesse : « ceux qui souhaitent réellement apporter un changement dans le paysage politique du Pays, allons-y, levons-nous pour notre fenua, pas pour un parti pas pour un homme. Prenons notre courage à deux mains. »