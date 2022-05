La Tahiti Nui va’a lancée avec des parcours modifiés

La première étape de la Tahiti Nui Va’a 2022, consacrée aux V1, a été lancée ce matin depuis le site de Vaitupa. Le début de trois jours de courses dont les parcours ont dû être repensés pour faire face à la forte houle qui touche la côte Ouest.

Lire aussi : la Tahiti Nui Va’a de retour avec un « nouveau concept »

Course modifiée mais pas annulée pour la Tahiti Nui Va’a 2022. Mardi, à la veille de la pesée sur le site de Vaitupa, l’organisation a annoncé que les parcours des trois courses de la compétition, qui n’avait plus eu lieu de 2019, avait été modifiés. Plus d’entrées et de sorties par la passe de Taapuna, trop exposée à la houle de Sud-Ouest annoncée par Météo France, qui plaçait hier encore tout le fenua en alerte jaune. Les rameurs, qui s’élancent ce jeudi en V1 effectueront une boucle de 23 kilomètres depuis Faa’a avec sortie du lagon à la passe de Papeete et demi-tour à l’extérieur de la passe de Taaone. Même distance et même cap demain en V6 marathon. Quant à la très attendue course de V6 à changements prévu pour samedi, elle emmènera les pirogues jusqu’à la Papenoo, toujours avec un départ et une arrivée à Faa’a. Soit 49 kilomètres de course au total. Plus de 800 rameurs sont réunis pour cette 13e édition. La remise des prix, très biens répartis cette année entre les différentes catégories, est prévue pour samedi, 14 heures à Vaitupa.