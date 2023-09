[VIDEO] À Hawaii, le Kilauea de nouveau en éruption

Un soutien à Bougainville après l’éruption du Bagana Une autre éruption, moins médiatique, a eu lieu courant juillet : celle du volcan Bagana, situé au centre de l’île de Bougainville, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’état d’urgence avait alors été déclaré et plusieurs milliers de personnes avaient dû être déplacées par sécurité. Des pluies et des inondations importantes, dans les semaines suivantes, avaient empiré la situation humanitaire de cette région autonome. C’est dans ce contexte qu’une opération d’aide, coordonnée par le ministère des affaires étrangères, le haut-commissariat de la République à Nouméa, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que la province Nord et la province Sud a été préparé ces dernières semaines. Comme le précise Outremers 360°, elle s’appuie sur les moyens des Forces armées, de la sécurité civile calédonienne et de la Croix-rouge. 200 kits cuisine, 300 kits d’hygiène, 60 tentes, 4 cubitainers de 1 000 litres d’eau et 15 tonnes de riz, sont ainsi acheminés par la frégate Vendémiaire, qui a appareillé de Nouméa le 8 septembre. « Le navire effectuera un arrêt à Port-Moresby afin de pouvoir embarquer de l’aide complémentaire fournie par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), avant de se diriger vers les deux centres d’aide sur Bougainville, à Piva-Turukina et Wakunai, pour une arrivée prévue ce mercredi », précise notre partenaire.