Claude Periou prend la tête de la Sofidep

Claude Periou a été nommé président du conseil d’administration de la Sofidep le 23 août dernier. « Honoré d’avoir été désigné », il compte poursuivre la dynamique prise par la société de financement qui fêtera bientôt ses 25 ans et mettre l’accent sur le domaine du capital investissement pour permettre aux entreprises de consolider leurs fonds propres.

Économiste de formation et financier de métier, après ses expériences à la Socredo, à l’AFD, Sofider, Proparco (banque d’affaires et de financement), à la direction de l’IEOM, et tout en restant administrateur de diverses sociétés, Claude Periou a été désigné président du conseil d’administration de la Sofidep à la fin du mois d’août. Il connait bien la société d’économie mixte, appelée société de financement du développement de la Polynésie française, pour avoir siégé dans son conseil d’administration et comme membre du comité d’investissement. Il souhaite « poursuivre la stratégie déployée par la direction, les équipes et le CA sous l’impulsion de Nicolas Fourreau, mon prédécesseur, qui a fortement dynamisé la société ces dix dernières années ». La Sofidep, qui fêtera en 2024 ses 25 ans d’existence, est devenue « incontournable pour le financement des petites et moyennes entreprises ». Claude Periou indique qu’elle a financé plus de 1 700 projets, ce qui représente des crédits avoisinants les 13 milliards de francs, un chiffre qui monte à 60 milliards si on prend en compte le cofinancement des autres établissements locaux engagés sur ces mêmes projets, soit plus de 10 000 emplois soutenus, créés ou maintenus. Prendre la présidence d’une telle société est « intéressant mais c’est aussi une responsabilité, notamment celle de donner à cette société d’économie mixte l’élan qu’il lui faut pour poursuivre et enrichir l’action qu’elle mène depuis déjà 25 ans. Ce n’est pas une découverte pour moi mais la poursuite d’une activité dans le domaine de la finance et de l’économie. J’espère apporter à la direction générale, aux équipes et aux clients, l’expérience qui est la mienne dans le domaine du financement et de l’économie », a-t-il expliqué.

« On ne peut pas rester sur une position figée »

La Sofidep a pour mission « de compléter l’ensemble des acteurs du financement de l’économie polynésienne ». La société de financement intervient en tant qu’actionnaire minoritaire et investit des tickets allant de 10 à 100 millions de francs. Elle accorde également des prêts pour des projets inférieurs à 10 millions de francs ou bien en cofinancement avec d’autres établissements bancaires. Mais comme toutes les entreprises du fenua, elle doit évoluer et s’adapter aux enjeux contemporains. « Les défis, les transitions, sont multiples et on ne peut pas rester sur une position figée. La Sofidep doit en permanence servir les entreprises polynésiennes qui en ont besoin, c’est fondamental. » Claude Periou est donc prêt à s’assurer que la société possède toujours les ressources nécessaires pour continuer à le faire. « On ne doit pas stopper la machine mais la déployer. » Tout en s’adaptant aux objectifs fixés par le gouvernement, actionnaire majoritaire, pour ses propres politiques. « Au-delà de cette activité de prêteur, qui est au cœur de son métier, la Sofidep a également deux missions singulières qui la distinguent des établissements de crédit. La première, c’est celle d’occuper les failles du marché bancaire, notamment dans les périodes difficiles. Le deuxième, c’est son activité en matière de capitaux propres. La Sofidep investit en fonds propres avec les actionnaires et les investisseurs dans les entreprises pour faciliter leur création ou consolider leur plan de financement. Je pense que ces deux métiers sont extrêmement importants, ils viennent compléter l’action de la Sofidep sur son marché. »

Développer le domaine capital investissement

Et si la feuille de route doit encore être déterminée lors d’une prochaine réunion de direction, Claude Periou espère que sa présidence permettra à l’établissement « de franchir d’autres étapes au bénéfice de toutes les entreprises polynésiennes ». Et notamment celle de développer son activité dans le domaine capital investissement où la Sofidep a, selon lui, un rôle important à jouer. « Il y a très peu d’acteurs localement, il n’y a pas de fonds d’investissement. Je pense que les entreprises ont besoin, dans certaines circonstances, de consolider leurs fonds propres soit lorsqu’elles sont créées pour aider les primo-promoteurs à constituer des tours de table et obtenir des financements bancaires, soit dans des périodes où les entreprises rencontrent des difficultés et où la Sofidep doit être un acteur de la relance et du soutien de ces entreprises. »