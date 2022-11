Après ce 1er-novembre pluvieux, la vidéo d’un prêtre de Moorea bénissant les tombes depuis la cabine d’un pick-up a beaucoup amusé sur les réseaux sociaux.

La vidéo, mise en ligne dans la soirée d’hier, après un 1er novembre particulièrement pluvieux, a provoqué quelques réactions indignées – « les padre c’est plus ce que c’était », « Non mais je rêve, ils ne pouvaient pas prendre un parapluie ou encore un imperméable? » – mais surtout des éclats de rire. « Tant qu’à faire il aurait pu le faire par Messenger », ironise l’auteure qui était allé sur la tombe de son papa à Paopao. « Service bientôt disponible sur DHL et FedEx! », rigole un autre. À noter que devant les précipitations plusieurs paroisses ont fait savoir que les cérémonies de Turamara’a se tiendraient dimanche, sous un ciel plus clément… Et depuis l’extérieur de la voiture, probablement.