[Vidéo] Heitiare Tribondeau et Eric Malmezac se disent oui

Heitiare Tribondeau, Miss Tahiti 2003, et Éric Malmezac, dirigeant de Sat Nui, ont officialisé leur amour ce vendredi à la mairie de Punaauia.

C’est la confirmation à l’état-civil d’une histoire d’amour qui date depuis plusieurs années. Heitaire Tribondeau et Éric Malmezac se sont mariés ce vendredi à la mairie de Punaauia. Entourés de leur fille de 7 ans, de 7 demoiselles d’honneur et d’autant de garçons d’honneur – parmi lesquels Matahi Brothers, Michel Monvoisin et Patrick Moux – les mariés avaient choisi un thème blanc et champagne pour l’occasion. Le bouquet de la mariée était composé de roses blanches, symboles de bonté, de générosité et de franchise dans le langage des fleurs. Radio1 présente ses meilleurs vœux à ce magnifique couple !