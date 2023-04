Les premiers chiens détecteurs de biosécurité sont arrivés

Odin, Oreo et Owen sont les trois premiers chiens détecteurs de biosécurité du fenua. Dressés en Nouvelle-Zélande, où ont aussi été formés leurs maîtres-chiens, ils seront affectés à l’aéroport de Tahity-Faa’a et au centre de tri postal.

On vous en parlait il y a quelques semaines, la Polynésie se dote de chiens capables de détecter plusieurs dizaines de pestes animales et végétales à la frontière, pour éviter leur dissémination à Tahiti et dans les îles. C’est l’aboutissement d’un projet débuté il y a quatre ans.

Odin, Oreo et Owen, des croisés beagle et harrier, sont arrivés le 14 avril. Leur formation et celle de leurs maitres-chiens a été assurée par le ministère néo-zélandais des industries primaires. Les chiens seront déployés à l’aéroport de Tahiti-Faa’a et au centre de tri postal de Faa’a pour contrôler les effets personnels et les colis arrivant en Polynésie française.

Ce programme, chiffré à plus de 70 millions de Fcfp, est financé à 47,5% par l’Union européenne dans le cadre du projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes (PROTEGE) et par le Pays.

Avec communiqué