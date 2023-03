[VIDÉO] Le projet de Village Tahitien en images

La semaine dernière le Pays a enfin donné du corps au projet en signant, avec quatre groupes d’investisseurs locaux, les promesses de bail des terrains où doivent ouvrir, entre 2028 et 2031, six hôtels de trois à cinq étoiles pour un total de 943 clés. À l’occasion de cette rencontre, le ministère des Grands Travaux et Grands Projets de Polynésie ont diffusé une vidéo de présentation du Village Tahitien. De quoi se faire une idée plus précise du complexe touristique et commercial à 60 milliards de francs qui doit être construit entre la pointe Tataa et Carrefour Punaauia, sur le site de l’ancien Maeva Beach.

