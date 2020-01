Video: Surf Session craque pour Eimeo Czermak

Eimeo Czermak, le jeune surfeur de la presqu’île de Tahiti qui a remporté la dernière édition de la Taps Junior 2019, et qui participera samedi au Sunset Open sur la côte nord de Oahu avec Kauli Vaast, a fait l’objet d’un article élogieux au sujet d’une vidéo de surf qu’il a envoyée au magazine Surf Session.

L’auteur de l’article, Marc-Antoine Guet, attaque son papier ainsi : « Des vidéos de surf, on en voit passer tous les jours. Une surconsommation de tubes, de trips et d’aerials qui peut parfois amener à une surdose. (…) Mais pour qu’une vidéo sorte du lot, elle se doit d’être vraiment différente. Elle doit claquer. Celle d’Eimeo Czermak reçue ce matin remplit tous les critères. »

Et de poursuivre, « le jeune prodige tahitien de 16 ans a décidé de compiler quelques-unes de ses plus belles vagues (…) et le résultat est bluffant. (…) Eimeo prouve à tous à quel point 2019 l’a transformé. Si nous savions le garçon bourré de talent, 2019 lui a permis de franchir encore un cap. Dans l’engagement notamment. »

Citant Eimeo qui déclare avoir comme objectif en 2020 « d’être nommé pour la Wave of the Year » le journaliste conclut : « C’est tout ce qu’on souhaite à ce jeune surfeur , en attendant, savourons 7 min26 de bonheur. »