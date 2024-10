Vigilance orange en cours sur l’archipel de la Société

Depuis ce matin, les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent sont en alerte orange pour fortes pluies. Météo France annonce des épisodes pluvieux « intenses » pour les deux prochains jours à Tahiti, Moorea, et également aux Raromatai.

Le temps se dégrade sur l’archipel de la Société. « Un temps pluvieux et localement orageux intéresse l’archipel de la Société », explique Météo France dans un communiqué. À Tahiti et Moorea, au cours des dernières 24 heures, « des cumuls de précipitations significatifs » ont été enregistrés : près de 140 mm à Teahupo’o et près de 200 mm en zone montagneuse. Les prévisionnistes estiment que « les précipitations intenses devraient persister jusqu’à jeudi, affectant principalement les zones de relief, les côtes sud et la Presqu’île de Tahiti ».

Ces fortes pluies augmentent les risques d’inondations, surtout dans les zones de relief et les vallées où les rivières pourraient rapidement déborder. Il est donc conseillé aux habitants de ces zones de rester vigilants et de suivre les consignes des autorités.

Du côté des îles Sous-le-Vent, la situation est tout aussi préoccupante. « Des cellules orageuses se développent autour des îles », générant des averses intenses. Les prévisions météorologiques indiquent que de forts cumuls de précipitations se maintiendront jusqu’à jeudi, avec un risque accru d’orages localisés.