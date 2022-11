Village de la science : une première journée ludique destinée aux scolaires

La Fête de la science a démarré ce matin par l’organisation d’un « Village de la science ». Pour cette première journée ce sont les plus jeunes qui ont eu l’honneur de découvrir les 22 stands installés dans le hall de l’assemblée.

La Fête de la science a démarré ce matin par l’organisation d’un « Village de la science ». Cette année, 22 stands sont installés dans le hall de l’assemblée qui rassemble différents acteurs locaux autour de la thématique du « réveil climatique ». Aujourd’hui, ce sont surtout les scolaires qui ont eu l’honneur de se familiariser avec les missions de Météo France, de l’Ifremer, de l’Université de Polynésie française, de la Direction de la biosécurité, du projet régional des territoires pour la gestion durable des écosystèmes ou encore du Criobe. Un premier objectif atteint pour les organisateurs qui souhaitaient démarrer cette Semaine consacrée à la science en touchant surtout le jeune public. Au total, sur cette seule journée, au moins 800 élèves issus d’une trentaine de classes du fenua devraient être sensibilisés aux problématiques du climat. Si les explications sur les supports numériques, celles sur les affiches et celles qui comprennent des manipulations ont la cote, c’est surtout celles sous forme de jeux qui plaisent. « Dans celui-là, on joue à des jeux et dans celui-là, on regarde au microscope. C’est mieux d’apprendre en jouant » se réjouit la jeune Poehani, élève en classe de 5e.

Une vague ludique sur laquelle les exposants n’ont pas hésité à surfer. Ils ont fait preuve d’imagination en proposant des jeux de piste, de cartes ou des quiz qu’ils ont eux-mêmes imaginés. « On a créé un jeu Pokeball avec des Pokémons, explique Cyrielle Riguel, doctorante au Criobe. « On a remplacé les Pokémons par des coraux de façon à rendre plus attrayantes les explications pour les enfants ».

Une manière de faire ingénieuse, qui fonctionne bien. Des apprentissages, mais aussi beaucoup d’amusements autour de travaux pourtant très sérieux. Demain, la deuxième et dernière journée de ce village sera ouverte à tous les publics. La Fête de la science continue jusqu’au samedi 26 novembre. Elle sera marquée par des interventions pédagogiques directement dans les écoles, mais aussi par des conférences et se finira par une journée d’ateliers menés par le Criobe au Fare natura de Moorea