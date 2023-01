Viti lance l’e-Sim en Polynésie

L’opérateur du réseau Ora Mobile est le premier à exploiter ce service installé depuis 2018 dans tous les iPhones et qui permet de se doter d’un deuxième abonnement sans avoir recours à une carte SIM physique.

Finies les épingles et les mécanismes délicats pour insérer sa carte. C’est la promesse de la eSim, carte Sim dématérialisée promise à remplacer, à terme, les puces mini, micro ou nano qui habitent nos téléphones et les identifient sur le réseau. La révolution est lancée partout… ou presque. À Tahiti aucun opérateur ne proposait jusqu’à présent le service, alors même que l’ensemble des iPhones – à l’exception de modèles double SIM « normalement vendus pour le marché chinois » – sont équipés depuis 2018. XS, XR, 11, 12, 13, 14 classiques, « Pro », « Plus » ou « ProMax »… Tous les modèles de l’appareil star d’Apple, qui représenterait environ un quart des smartphones du pays, abritent depuis cinq ans cette eSim qui permet de changer de numéro ou d’opérateur en scannant un simple QR code.

Un deuxième numéro avec un seul « slot »

Pourquoi ce service était-il jusqu’à présent impossible à utiliser au fenua ? « Ça demandait juste un peu de travail de développement », explique Raymond Colombier, directeur commercial et marketing chez Viti, où on se dit « ravi » d’être les premiers à lancer localement la technologie. « Clairement ça s’adresse à tout le monde : à nos clients qui ont déjà un iPhone et qui veulent une deuxième ligne parce qu’ils ont une ligne privée et une ligne professionnelle, explique le responsable. Mais ça s’adresse également et avant tout à ceux qui ont un iPhone avec un abonnement Vodafone ou Vini qu’ils ne veulent pas forcément lâcher tout de suite, pour garder par exemple le numéro un certain temps. Là ils peuvent un deuxième numéro avec un numéro Ora Mobile, en prenant l’eSim ».

De quoi transformer son téléphone Apple en « dual Sim » donc. Et pourquoi pas prendre un peu d’avance sur la future dématérialisation des abonnements : Samsung a lui aussi commencé à équiper ses modèles les plus haut-de-gamme, Google a sauté le pas sur son Pixel, et certains constructeurs, dont Apple, produisent même déjà des téléphone sans « slot » à carte Sim.

Roaming : vers la fin des tarifs « délirants » ?

Avec cette « innovation », Viti veulent marquer des points dans un marché toujours aussi compétitif, si ce n’est guerrier. Interopérabilité, interconnexion, itinérance… Les recours s’enchainent, et les offres se suivent. Dernier « coup » en date du côté d’Ora Mobile : un pavé dans la mare des tarifs de roaming, les frais payés pour utiliser de la donnée dans des pays étrangers. Avec un Go d’internet mobile facturé 2 048 francs dans une quarantaine de pays, le réseau de Viti divise par plus de 140 les tarifs de ses deux concurrents pour ce qui est des États-Unis, fait 190 à 280 fois mieux pour la métropole, et des prix jusqu’à 800 fois plus bas pour certains pays européens ou asiatiques. « C’est la fin de tarifs scandaleux, pour pouvoir voyager l’esprit tranquille sans peur d’une facture délirante au retour » écrit l’opérateur. « Notre tarification du roaming, aujourd’hui, elle est faite pour que les clients l’utilisent, complète Raymond Colombier. Les opérateurs le disaient d’ailleurs à leur client : attention n’utilisez pas la data à l’étranger parce que c’est très très cher. On préfère dire aux clients : faites-le parce qu’on peut vous le faire à des prix abordables et décents ».