Voltina Roomataaroa-Dauphin prend la tête du Cesec

Après plus d’un an de sommeil, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a élu ce matin sa nouvelle présidente. Voltina Roomataaroa-Dauphin est la deuxième femme à décrocher la présidence du Cesec, après Raymonde Raoulx. Elle succède ainsi à Eugène Sommers.

Le Cesec va pouvoir reprendre du service. Après plus d’un an de sommeil, la quatrième institution du pays vient d’élire son nouveau président ou plutôt sa présidente. Trois candidatures officielles avaient été déposées, celle de Voltina Dauphin, celle de Stanley Ellacott et celle de Karl Tefaatau qui s’est finalement retiré au profit de Voltina Dauphin. Tous – comme le veulent les textes – sont issus du collège du développement à qui était promise la présidence de cette mandature. C’est finalement la seule candidate féminine, nommée par l’Académie tahitienne, qui a obtenu la majorité des suffrages en totalisant 23 bulletins à son nom sur les 38 glissés dans l’urne. Pour la nouvelle présidente, les représentants nommés au Cesec sont « appelés à donner le ressenti de la population ». L’institution doit selon elle « être force de proposition » et faire en sorte de « proposer des idées pour venir soutenir les projets du gouvernement, quels qu’ils soient ».

Voltina Dauphin, désormais deuxième présidente de l’histoire du Cesec, a longtemps été responsable du service de la traduction du pays. Elle vient succéder à Eugène Sommers, qui est d’ailleurs à l’origine de la candidature de sa successeure « qui n’avait pas tout de suite accepté la proposition » mais qui s’est finalement décidée. Il se dit d’ores et déjà heureux de voir une femme à la tête du Cesec et salut le discours bilingue qu’elle a pronincé. Le président sortant conseille aussi à la nouvelle cheffe de l’institution « d ‘être à fond au niveau du Cesec et de pousser les conseillers à travailler sur les textes. »

À noter toutefois que cette élection s’est déroulée alors que 9 membres du Cesec n’ont toujours pas été désignés. En effet, à ce jour seuls 42 membres – sur les 51 qui doivent être désignés selon les collèges – siègent au sein de l’institution. Et quatre d’entre eux ont chappé cette séance d’élection.