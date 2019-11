Voyage olfactif avec l’exposition « Le temps d’un parfum »

La Galerie des Tropiques accueille à partir du 6 décembre l’exposition Le temps d’un parfum de Lovaina Guirao. Ce maître parfumeur a installé son atelier à Punaauia après des études scientifiques en France et un passage en Nouvelle-Calédonie. Ses créations seront mises à l’honneur jusqu’au 14 décembre. Le vernissage est prévu le 6 décembre à 18h.

Lovaina Guirao a dès son plus jeune âge été attirée par les eaux de parfums. À 6 ans elle faisait déjà des eaux de tiare dans son jardin, certes peu concluantes mais une vocation était déjà née. Après des études à l’Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire (Isipca) fondé par Jean-Jacques Guerlain à Versailles, Lovaina s’est lancée dans la création de parfums sur mesure qui est sa spécialité. Après un passage en Nouvelle-Calédonie, elle est revenue à Tahiti et a acheté une machine spécifique pour extraire les essences rares et en faire des parfums. Sa spécialité reste les parfums sur mesure, même si elle crée également des parfums d’art uniques. Tahiti est un terrain de jeu propice à la création de senteurs d’exception autours des fleurs, des arbres et des plantes. La fleur de tiare est incontournable et très prisée dans ses créations.

Son exposition se tiendra à la Galerie des Tropiques. 38 senteurs de parfums uniques seront proposées aux visiteurs pour un voyage olfactif garanti à travers le travail de Lovaina Guirao.

Le vernissage est prévu vendredi 6 décembre à 18h. Par la suite, Lovaina Guirao espère réaliser une autre exposition l’année prochaine autour du bois et de ses senteurs.