Willy William en concert ce vendredi à Tahiti

Willy William promet de faire danser le public lors de son concert exceptionnel, ce vendredi soir à Tahiti.

Après les énormes succès de Ego et Mi Gente (plus de 3 milliards de vues sur YouTube, certifié 72 fois disque de diamant et récompensé aux MTV Music Awards), Willy William se produira demain soir à l’hôtel Le Tahiti by Pearl Resort de Arue. Il y jouera notamment Trompeta, le hit de cet été.

Willy William se dit « très heureux » d’être au fenua et surtout « impatient de présenter ses nouveaux morceaux en exclusivité » pour son show à Tahiti. Ce vendredi soir, plusieurs surprises seront prévues. Mais l’objectif du DJ est avant tout de faire danser le public avec son style musical pop, dance et latino.

Willy William promet de mettre l’ambiance avec ses performances inédites. D’ailleurs, il est aujourd’hui l’artiste incontournable des clubs français et internationaux. Il enchaine les collaborations avec les plus grands noms de la scène internationale dont J. Balvin, Beyoncé ou encore David Guetta qu’il considère comme son « papa musical« .

Le concert organisé par Rideau Rouge aura lieu ce vendredi 22 juillet à l’hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts à partir de 17h30. Il reste encore des places. Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio1 et en ligne sur ticketpacific.pf