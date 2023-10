Xavier Marotel, nouveau secrétaire général du haussariat

Secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres et sous-préfet de Niort, Xavier Marotel a été nommé pour trois ans en Polynésie. Cet ancien officier de gendarmerie remplace Eric Requet.

Eric Spitz et le haut-commissariat ont un nouveau secrétaire général. Il s’agit de Xavier Marotel. Cet énarque de 41 ans, était le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres et le sous-préfet de l’arrondissement de Niort depuis août 2018. Marié et père de trois enfants, il était officier de gendarmerie avant d’entrer dans l’administration territoriale. Outre la préfecture des Deux-Sèvres, Xavier Marotel a été directeur de cabinet du préfet de la région Centre-Val de Loire pendant deux ans. Le décret présidentiel précise qu’il est nommé en Polynésie française pour trois ans.

A Papeete, Xavier Marotel remplace Eric Requet. En poste depuis 2018, ce dernier a demandé à s’envoler vers d’autres cieux. Requête acceptée par le ministère de l’intérieur, qui précise par décret qu’il sera appelé à exercer des « nouvelles fonctions » dans l’administration.