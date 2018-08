Zabou Breitman présente « Logiquimperturbabledufou »

La pièce sera jouée au grand théâtre les 1er, 8 et 9 septembre. Ce spectacle parle du regard que porte la société sur « ceux qui sont enfermés ».

« C’est à qui a l’entonnoir et qui a la blouse… » Zabou Breitman s’amuse en présentant le spectacle « Logiquimperturbabledufou ». Trois dates, les 1er, 8 et 9 septembre au grand théâtre de la maison de la culture. Un spectacle adapté d’images documentaires des hôpitaux psychiatriques. Quatre comédiens, Camille Constantin, Marie Petiot, Rémy Laquittant et Antonin Chalon, le fils de Zabou Breitman, interprètent plusieurs rôles de patients et de soignants. Zabou Breitman explique qu’elle a tiré d’un roman de Lydie Salvayre ce titre à rallonge, « Logiquimperturbabledufou ».

Pour Zabou Breitman, c’est un spectacle subversif, voire politique, sur le regard que porte une société sur « ceux qui sont enfermés ». « Il y a des hublots aux portes des hôpitaux psychiatriques. Parfois, on se demande de quel côté du hublot on se trouve », dit-elle.

C’est une programmation de la compagnie du Caméléon. Guillaume Gay a repéré ce spectacle au festival d’Avignon. À voir au grand théâtre dès samedi 1er septembre, et le week-end prochain, les 8 et 9 septembre.