Zone biomarine de Faratea : ouverture prévue en 2025

Le gouvernement a procédé ce matin à la pose de la première pierre de la zone biomarine de Faratea, à la presqu’île. À partir de 2025, après d’importants travaux, elle accueillera 7 entreprises polynésiennes centrées sur les produits de la mer : crevettes, rori, huîtres, bénitiers, produits pour la pêche et l’aquariophilie. Des sites similaires sont envisagés à Rangiroa, Hao, et aux Îles Sous-le-Vent.

La pose de la première pierre de la zone biomarine baptisée Aruhotu (« écosystème fertile ») à Faratea s’est tenue vendredi matin , en présence d’Édouard Fritch, du ministre des Ressources marines Heremoana Maamaatuaiahutapu, du ministre des Grands travaux René Temeharo, et du tavana de Taiarapu Est, Anthony Jamet.

La zone biomarine est un projet ambitieux et unique dans l’outre-mer français et dans les 22 états et territoires insulaires océaniens. Implanté à Faratea, dans une zone de 33 hectares en friche depuis des années, il s’insère entre Fa’aone et Afa’ahiti, dans la commune agricole de Taiarapu-Est et donc dans la communauté de communes Terehēamanu.

L’aménagement commun correspond à la réalisation de deux installations de captage à plus de 700 m du bord et à 30 m de profondeur, et deux installations de rejets des eaux traitées à plus de 250 m du bord et à 10 m de profondeur. À terre, outre les plateformes techniques communes de pompage où vont être installées les pompes de chaque futur exploitant, des réseaux d’eaux, d’électricité et de communications, seront aménagés pour distribuer 8 parcelles terrassées et sur lesquelles chaque futur exploitant fera ses propres aménagements.

Ce projet d’envergure regroupe 7 investisseurs privés polynésiens sélectionnés après plusieurs appels à candidature, et répartis sur les 8 parcelles. Les futures exploitations auront les activités principales suivantes :

2 fermes de crevettes

3 écloseries de production : holothuries à mamelle (rori titi), huîtres de roche (tio) et bénitiers (pahua)

1 ferme de produits issus de pêche et d’aquaculture pour l’aquariophilie

1 ferme d’élevage ostréicole

1 unité de production de larves de mouches

1 unité de production d’aliment animal à base de larves de mouches et de déchets organiques, et une unité de production d’engrais à base de déchets organiques

Depuis les pré-études effectuées en 2017 et les premières présélections de porteurs de projets, la zone biomarine est désormais arrivé à maturité puisqu’un appel à concurrence vient d’être lancé pour consulter les entreprises dans le but de réaliser les travaux à partir de mai-juin 2023 et pour une durée de 18 mois.

Une étude d’impact a été réalisée, et il faut noter que le projet intègre bien la préservation de l’environnement puisqu’il inclut un sentier littoral, tandis que les futurs exploitants se sont engagés d’une part, à ne pas utiliser de médicaments, ni de produits chimiques pouvant impacter l’environnement, et d’autre part, à suivre les préconisations internationales en termes d’eaux usées traitées avec des traitements physiques et par bioremédiation. Le projet de zone biomarine a par ailleurs labellisé par le pôle Mer Méditerranée, et il est aussi lauréat 2022 de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Transition écologique de Territoires ».

Ce projet s’insère dans la communauté de communes Terehēamanu, où sont déjà présents le centre de recherches aquacoles d’Ifremer à Vairao, le centre technique aquacole VAIA de la DRM à Vairao, et le lycée aquacole de Taravao. Aruhotu- zone biomarine s‘insère ainsi dans une volonté de déploiement d’une politique de sites comprenant des pôles de développement et d’incubation dans le secteur maritime. Le prochain site envisagé est celui de Rangiroa qui intègrera également recherche, transfert et assistance technique, formation, et incubation de projet privés à vocation perlicole et maritime. D’autres pôles sont envisagés, notamment à Hao et dans les Îles sous le Vent.

