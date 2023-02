La Polynésie française prend la présidence du Polynesian Leaders Group

La Polynésie française a pris la présidence tournante du « Polynesian Leaders Group » (PLG), à l’issue du 11e sommet de cette instance régionale qui regroupe les îles polynésiennes. Par ailleurs, la retraite spéciale des dirigeants du Forum des îles du Pacifique a consacré la réconciliation avec plusieurs pays membres qui s’étaient mis en retrait de l’organisation.

Groupe international de coopération inter-gouvernementale, le PLG rassemble douze États indépendants ou territoires autonomes : Tuvalu, Tonga, Tokelau, Samoa, Samoa américaines, Niue, îles Cook et Polynésie française. Il tenait son 11e sommet à Fidji, au cours duquel Mark Brown, le Premier ministres des îles Cook, a passé le témoin de la présidence du groupe à la Polynésie française. Parallèlement se tenait la retraite spéciale des dirigeants du Forum des îles du Pacifique, dont Mark Brown, justement, va assumer la présidence. Le vice-président Jean-Christophe Bouissou représentait Édouard Fritch.

Les travaux ont porté sur les modalités d’exécution relatives à la réforme des structures du FIP dans le cadre de l’Accord de Suva, adopté en juillet 2022 lors du 51e sommet du FIP. Pour rappel, en février 2021, les dirigeants de Nauru, Kiribati, Palau, des îles Marshall et des États fédérés de Micronésie annonçaient leur retrait du Forum des îles du Pacifique (FIP), quelques jours après le retrait des Palaos. Un retrait qui avait mis en exergue les divergences internes au FIP, souvent divisé en trois groupes régionaux : la Mélanésie, représentée par le Fer de Lance Mélanésien, la Micronésie à travers le Sommet des présidents micronésiens, et la Polynésie et son PLG. Les pays qui quittaient alors le FIP se plaignaient de ne pas accéder aux postes les plus importants alors que les règles, informelles, prévoyaient des rotations entre tous les pays membres. Fin décembre, alors fraîchement élu, le nouveau Premier ministre des Fidji obtenait le retour des Kiribati au sein du FIP.

Ont donc été approuvées la création d’un bureau sous-régional du FIP à Kiribati et l’installation d’un Bureau du Commissaire à l’Océan Pacifique à Palau. Par ailleurs, les dirigeants du Forum ont procédé à 2 nominations. Celle du Dr. Filimon Manoni, des Iles Marshall désormais apte à exercer la fonction de Commissaire à l’océan Pacifique. La seconde nomination désigne Baron Waqa, ancient président de Nauru, comme nouveau Secrétaire général du FIP. Il succède ainsi Henry Puna qui arrivera au terme de son mandat non renouvelable, en mai 2024.

Avec Outremers 360° et communiqué de la présidence