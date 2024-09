1 300 jeunes investissent Uturoa pour le Taure’a Move

Le Taure’a Move, l’événement phare de l’Union polynésienne pour la jeunesse, démarre demain à Raiatea. Plus de 1 300 jeunes y sont réunis jusqu’au 20 septembre. Au programme : conférences, défis sportifs et ateliers d’artisanat traditionnel… Une manière de lutter contre l’oisiveté et de valoriser la culture locale.

Les 15-25 ans sont à l’honneur cette semaine. Alors que les premières vacances du calendrier scolaire démarrent, 1 300 chanceux, venant des Raromatai, de Tahiti, de Moorea et de Hao sont réunis à Raiatea jusqu’au 20 septembre à l’occasion du Taure’a Move. Ce rassemblement est possible pour la première fois en dehors de Tahiti grâce au Pays, qui a voulu « soutenir l’Union polynésienne pour la jeunesse dans son désir de décentraliser » son grand rendez-vous. Initié en 2017, cet événement vise principalement à lutter contre l’oisiveté chez les jeunes, en leur proposant des activités qui les font bouger, mais aussi réfléchir.

Des souvenirs plein la tête

Si la cérémonie d’ouverture prévue ce lundi a été annulée à cause d’une météo peu clémente, le programme, lui, reste inchangé. Conférences sur la santé et la culture, défis, sports, activités artistiques… Les vingt délégations, arrivées petit à petit sur l’île, ont pris leurs quartiers et démarreront leur festival ce mardi. Au terme de celui-ci, ils devraient repartir avec des souvenirs plein la tête, mais pas seulement. « Ils vont également tous participer à un atelier d’artisanat traditionnel pour qu’ils puissent confectionner eux-mêmes un produit qu’ils rapporteront à la maison. Ça va être leur petit souvenir, confie la ministre des Sports, Nahema Temarii, qui est sur place. Nous avons pris le parti de travailler avec notre artisanat traditionnel pour rappeler à notre jeunesse que tout ce qui nous entoure peut nous permettre d’avoir une activité. »

Autre activité incontournable et très attendue par la jeunesse : le Taure’a Warrior… une version revisitée du célèbre parcours d’obstacles réputés infranchissables, “Ninja Warrior”. À noter enfin que le thème retenu cette année par l’UPJ est « Taure’are’a e, ’e parau to oe, ‘a huro no to ‘oe ‘ai’a », une invitation à se lever et à manifester sa joie pour le fenua… un clin d’œil aux Jeux olympiques.