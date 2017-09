1,2 kg d’Ice saisi dans un bagage à Tahiti-Faa’a

Une saisie de 1,2 kg d’Ice a été réalisée lundi matin à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, dans les bagages d’un passager en provenance de Los Angeles.

C’est une enquête inter-service menée par la gendarmerie, la direction de la sécurité publique (DSP) et le Groupe d’intervention régional (GIR) qui a permis la saisie de 1,2 kg de méthamphétamine dans les bagages d’un passager en provenance de Los Angeles, lundi matin à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. L’information a été révélée par Tahiti Infos. Dans la foulée, plusieurs interpellations et perquisitions ont eu lieu. Le passager et les autres suspects ont été placés en garde à vue. Ils peuvent y rester jusqu’à 96 heures.