1,4 kilos d’ice saisis dans un conteneur, cinq trafiquants en détention provisoire

Des « mules » interceptées en janvier à l’aéroport, une remorque garnie d’ice repérée dans un conteneur et que les autorités avait laissé passer à dessein fin février, et un grand final, vendredi, impliquant des dizaines de gendarmes, l’Ofast, des chiens renifleurs ou le GIGN… Le parquet s’est félicité, ce mardi, d’une série d’opérations ayant abouti au démantèlement d’un réseau d’importation de métamphétamine depuis les États-Unis. Plus de 330 millions de francs d’ice ont été saisis et 5 personnes attendent d’être jugées en centre de détention.

Coup de filet en trois temps dans le milieu de l’ice. Le 10 janvier dernier, comme l’explique la procureure de la République Solène Belaouar dans un communiqué, les douanes de Tahiti-Faa’a interceptaient deux mules qui transportaient « in corpore » plusieurs grammes de métamphétamines. Une instruction avait alors été ouverte et l’enquête avait été confiée à l’antenne locale de l’Office anti-stupéfiants (Ofast) et à la gendarmerie, sous la direction d’un juge d’instruction du tribunal de première instance de Papeete. Les investigations révèlent rapidement que ces deux mules sont liées à un réseau plus vaste d’importation d’ice depuis les États-Unis, agissant notamment par voie maritime. Le 23 février, toujours à l’aide des douanes, les enquêteurs découvrent dans un conteneur « une remorque dans laquelle était dissimulée 1,4 kilo de métamphétamines ». Valeur marchande : près de 333 millions de francs.

Plutôt que de bloquer le conteneur, les gendarmes met en place une « livraison surveillée », de façon à identifier le destinataire final de cette remorque garnie. Ce qui mène donc à la troisième opération judiciaire, « d’ampleur » celle-là : le 15 mars, c’est-à-dire vendredi dernier, l’Ofast, la section de recherches, ainsi que des gendarmes des compagnies des Archipels et des îles Sous-le-Vent sont mobilisés dans plusieurs communes de Tahiti. Ils sont accompagnés d’équipes cynophiles, de spécialistes de la criminalistique – la « police scientifique », et de l’antenne polynésienne du GIGN qui procède à l’interpellation de « deux principales cibles ». « Cinq autres individus sont interpellés avec l’appui du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Faa’a », complète la procureure de la République qui se félicite du « démantèlement d’un réseau de trafiquants de stupéfiants structuré ».

Trois des individus interpellés vendredi ont été présentés ce lundi, à l’issue de leur garde à vue, au juge d’instruction qui leur a signifié leur mise en examen pour « trafic international de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment ». « Le rôle de chacun de ces trois protagonistes est parfaitement défini, précise le parquet, l’un s’est assuré du financement de l’opération, l’autre de la logistique aux États-Unis et un troisième de l’achat et du conditionnement des stupéfiants en Californie ». Ils rejoindront en détention provisoire les deux mules « interceptées » en janvier, le temps de clore l’information judiciaire.