160 entreprises au French Pacific Business Forum en Nouvelle-Zélande

Le French Pacific Business Forum a eu lieu à Auckland lundi. Organisé par la Représentation Patronale du Pacifique Sud (RPPS), il a réuni environ 160 entreprises polynésiennes, calédoniennes et néozélandaises, qui ont cherché des opportunités de marché d’un côté et de l’autre. Le ministre de l’Économie et des Finances Yvonnick Raffin était présent, de même que le ministre délégué au commerce extérieur national, Olivier Becht. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

L’événement, premier du nom, a été soutenu par l’État, à travers ses ambassades néo-zélandaises et rarotongienne, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la Team France Export et la French New Zealand Chamber of Commerce and Industry. Il a rassemblé près de 160 entreprises de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de la Nouvelle-Zélande.

Durant l’évènement, le ministre polynésien s’est notamment entretenu avec Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger pour mettre « en avant l’importance de la Polynésie dans le Pacifique et les opportunités de développement économique avec les voisins anglophones ». « Les deux ministres ont évoqué les aspects clés de l’autonomie alimentaire et énergétique. Le ministre délégué a tenu à confirmer et affirmer du soutien de l’État envers la Polynésie pour le développement de son commerce extérieur » assuré la présidence de la Polynésie.



Yvonnick Raffin s’est aussi entretenu avec Rino Tirikatene, ministre néo-zélandais du commerce et de l’export, « pour évoquer la mise en œuvre du plan conjoint de coopération entre la Polynésie française et la Nouvelle-Zélande, désormais possible grâce à la réouverture des frontières. Le secteur de l’aquaculture a été au centre des discussions, ainsi que des facilités administratives entre nos deux Pays en terme économique ».

Autre rencontre, cette fois-ci avec Adolphe Digoué, membre du gouvernement calédonien chargé, entre autres, de l’Économie et du Commerce extérieur, pour « préparer le futur forum soutenu par l’État français et les collectivités du Pacifique, qui devrait se tenir en 2024 ». « L’objectif était de poser les bases pour l’avenir, dans l’intérêt de toutes les parties impliquées. Le choix du lieu sera fixé à la fin du mois de mars 2023. La Polynésie française joue un rôle crucial dans le bassin pacifique et est au cœur de ces échanges et des coopérations économiques entre les pays de la région » conclut le communiqué.



Le French Pacific Business Forum, organisé pour la première fois, a été lancé à l’initiative de la Représentation patronale du Pacifique Sud, qui regroupe les CPME de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie. D’après Team France Export, l’événement « ambitionne de donner plus de visibilité aux produits et solutions portés par les entreprises des territoires français du Pacifique pour augmenter les relations d’affaires dans la région. Il s’agit également de présenter les opportunités d’investissements offertes par ces territoires aux acteurs économiques Néo-zélandais. De façon plus globale, cet évènement doit contribuer au développement du commerce dans la région dans une optique de développement durable des communautés locales du Pacifique ».